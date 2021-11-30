‘Şoför esnafımızın gününü kutluyorum’

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, Şoför esnafının 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutlayarak şoför esnafının en kutsal mesleği yaptığını söyledi.

“MESLEĞİMİZE DAHA DEĞER VERİLMESİ GEREKİYOR”

Başkan Adayı Saraç; “Meslektaşlarım, en kutsal mesleği yapıyor. Vatandaşlarımız canını malını teslim ettiği şoför esnafımız zor günler geçiriyor. Sorunları çok ama kimse sorunları çözme noktasında elinden geleni yapmıyor. İlimiz şoför esnafı deprem ve pandemi sürecinde çok olumsuzlukla karşı karşıya kaldı. Şoför esnafımız, inşallah bizlerin göreve gelmesiyle hak ettiği hizmeti alacak. Ben şoför esnafımın 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kutluyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.