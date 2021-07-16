‘Şoför esnafı zam istiyor’

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, Şoför esnasının zor günler geçirdiğini ifade ederek toplu ulaşıma mutlaka zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Pandemi sürecinde şoför esnafının çok mağdur olduğunu ifade eden Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, “İlimizde yaşanan deprem ve ardından yaşanan pandemi sürecinde şoför esnafımız çok mağdur oldu. Her platformda toplu taşımaya zam yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Ama maalesef şoför esnafımızın beklentileri karşılanmıyor. Esnafımızın mağduriyetine kulak tıkayan bir yönetim var. Toplu taşıma acil olarak en az 50 kuruş zam yapılması gerek. Akaryakıt ve lastik fiyatları gün geçtikçe yükseliyor. Ama toplu taşımada alınan ücret aynı bu mağduriyet giderilmesi lazım”

“KENDİLERİ HER YIL ZAM ALIYOR”

Başkan Adayı Halil Saraç; “Mevcut başkan her yıl düzenli olarak zam alıyor. Asgari ücrete zam yapıldığında hemen mevcut başkanların maaşlarına zam yapılıyor. Her platformda mevcut yönetimin başındaki kişi aylardır maaş almadığını söylüyor. İhtiyacı yok ki maaş alsın. Ne zaman olsa o maaşı alacak. Biliyor ki bu dönem seçilemeyeceğini gelen yönetim maaşını ödesin ve zor duruma düşsün düşüncesinde kendisi. Biz isterdik ki şoför esnafımızın aylardır bir kazanç elde etmiyor. Mevcut başkanda maaşından feragat etsin, kendisi canlı yayında maaşını alacağını söylüyor. Biz taktiri esnafımıza bırakıyoruz. Biz göreve geldiğimizde kesinlikle başkanlık maaşını almayacağız. Maaşımızı oluşturacağımız fona bağışlayacağız. Biz esnafımıza hizmet için geliyoruz. Yok, olmaya yüz tutmuş mesleğimizi canlandırmaya geliyoruz”

“BİZ, HER YIL TOPLU ULAŞIMA ZAM ALACAĞIZ”

Göreve geldiklerinde her yıl toplu ulaşıma zam alacaklarının sözünü veren Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, “Bazı vatandaşlarımız zam talebimize tepki gösterecekler ama sürekli olarak her şeye zam geliyor onlara ses çıkarmıyorlar. Ama toplu ulaşıma zam söylenince tepki gösteriyorlar. Bunu anlamış değilim. Şoför esnafımızın giderleri olan akaryakıt sürekli olarak zam geliyor. Mecburen toplu ulaşıma zam yapılması gerekiyor. Esnafımızın giderlerine zam yapılmasın biz o zaman zam istemiyoruz”.

“TOPLU ULAŞIMA ZAM ALINMIŞSA NEDEN YAPILMIYOR”

Halil Saraç; “Mevcut başkan toplu ulaşıma zam alındığını ama beklemede olduğunu söyledi. Ben merak ediyorum zam alınmışsa neden yansıtılmıyor. Seçim öncesi bekleniyor. Ya da şoför esnafının bitmesi bekleniliyor. Bizim için seçim önemli değil bizim için şoför esnafı önemli onların mağduriyeti giderilmesi önemlidir.”.

“ŞOFÖR ESNAFI BAYRAMA MUTLU GİRSİN”

Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, “Biran önce en az 50 kuruş toplu ulaşıma zam yapılmalıdır. Zam yapılırsa şoför esnafımız Kurban Bayramına mutlu girecektir. Esnafın talepleri göz ardı edilmesin. Cenaze ve düğünlere gitmek hizmet değildir. Onlar vatandaşlık görevidir. Şimdiye ne kadar ne yaptın diye sorsalar cenaze ve düğünlere mi gittim diyecekler. Esnafımız hizmet bekliyor. Allah’ın izniyle biz başkan olmamız taktirde esnafımız özlediği hizmeti bizim yönetimimizde görecek. Ben şimdiden Tüm İslam Alemin Kurban Bayramı kutluyor, Bayramın; Ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini Allah’tan temenni ediyorum” dedi.