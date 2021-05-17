‘Şoför esnafı pandemide unutuldu’

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, Pandemi sürecinde en çok etkilen şoför esnafı geldiğini ifade ederek şoför esnafına mutlaka devletimizin destek vermesi gerektiğini ifade etti.

“ESNAFIMIZ MUTLAKA DESTEKLEMESİ GEREK”

Başkan Adayı Saraç; “İlimizde geçen yıl Ocak ayında meydana gelen deprem sonrasından itibaren esnafların zorlu bir süreç yaşıyor. Bu zorlu süreçte en çok etkilenen şoför esnafımızdır. Servisçilerimiz, bir yıldan fazladır hiç iş yapamıyor. Evlerine gelir girmediği gibi giderleri aynı şekilde devam ediyor. Görünüyor ki eylül ayına kadarda iş yapacak durumdalar. Ama servisçi esnafımıza destek yok. Temsilcimiz çıkıyor esnafımıza zekat istiyor. Bizim esnafımızın zekata değil devletinden desteğine ihtiyacı var. Bu açıklama esnafımızı derinden üzmüştür. Bu açıklamayı yapan kişi mutlaka esnafımızdan özür dilemelidir. Esnafımızın gururuyla oynamasının kimsenin hakkı yoktur. Şehir içi toplu taşıma yapan esnaflarımız yarı kapasiteyle çalışıyor. Esnafımız yarı kapasiteyle çalıştığında yakıt parasını çıkaramıyor. Uçaklar tam kapasite ile çalışıyor. Sanki uçakta virüs yok, benim şoför esnafımım araçlarında sadece virüs var. Ticari taksilerimiz, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün siftah yapmadan evine gidiyor. Galerici ve rentacarcı esnafımız aylardır iş yapamıyor. Kısacı tüm esnaflarımız mağdur”.

“ŞOFÖR ESNAFI ACİL AŞILANMASI LAZIM”

Şoför esnafının çok yüksek risk altında olduğu için aşılanmada öncelik tanınması gerektiğini söyleyen Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, “Vatandaşlarla sürekli olarak temasta olan şoför esnafının mutlaka aşılanmada öncelik verilmesi gerekmektedir. Ama bu çağrılarımıza karşılık bulamadık şimdiye kadar. Birçok meslektaşımız virüse yakalandı ailesi yakalandı. Yetkilerden ricamız, aşılamada meslektaşlarımıza öncelik verilmesidir” dedi.