‘Şoför esnafı mağdur oldu’

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç açıklamalarda bulundu.

“CİDDİ ADIMLAR ATTIK”

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç, “Karayolları Trafik Güvenliği Derneği’ni 2014 yılında kurduk, gönüllük esasıyla çalışanlarla birlikte 1600’e yakın üyemiz var. Dernek kurulum amacımız Elazığ’ın trafiğiyle ve trafik problemleriyle ilgili sorunlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktararak, ilimizin trafik problemlerinin çözümü hususunda yardımcı olmaktı. Yapmış olduğumuz birçok sosyal sorumluluk projeleri ile ilimizin trafik problemlerinin çözümü hususunda ciddi adımlar attık. Allah’ın izniyle adımlarımızı daha hızlı ve daha da güçlü şekilde atacağız”.

Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç açıklamasına şu şekilde devam etti; Süreçte en çok etkilenen kesimlerden biri de şoför esnafımız oldu. Bence en kutsal mesleklerin başında şoför esnafımız geliyor. Neden mi? Çünkü şoför esnafımız malımızı, canımızı ve namusumuzu taşıyor. Şimdiye kadar vatandaşlarımızı hiç mağdur etmeyen şoför esnafı 2020 yılında mağdur edildi. Şimdiye kadar kimseye muhtaç olmayan her zaman mağdurun ve garibanın yanında olan şoför esnaflarımız devletimizin şefkatini göremedi. Vergisiyle, aidatlarıyla, kullandığı akaryakıtla, lastiğiyle, araç sigortası ve motorlu taşıt vergisiyle devletimize büyük katkı sağlıyor. Toplu taşıma adına vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayarak devletimize yardımcı oluyor. Ama Devletimizin her zaman yanında olan esnaflarımız devletimizden istenilen düzeyde destek göremedi”.

“BARİ AİDAT ALMAYIN”

Saraç; “Odamız istese üyelerimizden aidat almayabilir bu Resmi Gazete’se yayınlanmış. Ben bunu sosyal medyamda paylaştım. Resmi Gazete’de şu şekilde yazıyor; “Oda ve Borsa Meclisine aidat borçları; yangın, sel, deprem gibi tabi afetlerde iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü çeken üyelerin aidat borçları ve gecikme zamları affına veya yeniden yapılandırmasına karar verilebilir”. Yazısı elimizde mevcuttur. Bu bizim lafımız değil Resmi Gazete’de yayınlamıştır. Biz bunu söyledik. Üyelerden aidat almayın dedik ama almaya devam ediyorlar”. Esnaf odaya fatura veya bir kağıt almaya dahi gitse esnaftan aidat borcu ödemelerini aksi taktirde hizmet görmeyeceklerini açıkça söylüyorlar. Mağdur olmuş, bitmiş bir esnafa diretme yapmak ne kadar etik”.

Vatandaşlarımız onu da beni de iyi biliyor. Medyaya neden bu kadar yön vermeye çalışıyorsun. Rahatsız olduğun konu ne? Doğruları söylediğim için mi benden rahatsız oluyorsun? Neden bu kadar korkuyorsun anlamış değilim. Derdin koltuksa koltuk senin olsun. Şoför esnaflarımın sevgisi bize yeter...

Bir de yok şu kadar fark attım, yok bu kadar fark atacağım, yok şu kadar fark atamazsam evimde gidip oturacağım demiş. İyi otursunlar oturmayı zaten kendileri çok seviyorlar. Şoför esnafımızın kendisine vermiş oldukları oy ile hava atmak güzel değil, bu durum hem şoför esnaflarımıza hem de vermiş oldukları oylara saygısızlık olarak görüyorum” dedi.