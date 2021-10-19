‘Şoför esnafı mağdur ediliyor’

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, Şoför esnafının zor bir şekilde kontak çevirdiğini ifade ederek acilen toplu ulaşıma zam yapılması gerektiğini söyledi.

“ŞOFÖR ESNAFI UNUTULDU”

Deprem ve pandemi sürecinde en çok şoför esnafının mağdur olduğunu söyleyen Başkan Adayı Halil Saraç; “Akaryakıt zamları şoför esnafını bitirme noktasına getirdi. Tüm ürünlere büyük zamlar gelmesine rağmen toplu ulaşıma zam yapılmadı. Deprem ve pandemi sürecinde şoför esnafı en çok mağdur olan sektörlerin başında geldi. Ama her zamanki gibi şoför esnafımız unutuldu. Toplu taşımaya acil olarak en az 50 kuruş zam yapılması gerek. Akaryakıt ve lastik fiyatları gün geçtikçe yükseliyor. Ama esnafımızın geliri artmazken gideri her geçen gün artıyor.”

“TOPLU ULAŞIMA ZAM İSTENİNCE KIYAMET KOPUYOR”

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, “Ekmeğe zam gelince ses yok, çaya zam gelince ses yok, sigaraya zam gelince ses yok ama toplu ulaşıma zam deyince bir kesim sert tepki gösteriyor. Şoför esnafımız su yakmıyor en çok gider kalemi olan akaryakıt gün geçtikçe zam alıyor buna kimse ses çıkarmıyor. Şoför esnafımız, en zor mesleklerden birini yapıyor. Ama şuanda bırakın para kazanmayı esnafımız akaryakıtı cebinden koyuyor. Esnafımız mağdur ama sesini duyan yok.”

“ŞOFÖR ESNAFINA İNDİRİMLİ AKARYAKIT VERİLMELİ”

"Şoför esnafına devletimiz tarafından akaryakıt indirimi yapılması gerekiyor." diyen Başkan Adayı Saraç; “Devletimiz şoför esnafına akaryakıt indirimi yapması lazım. Normal vatandaşa uygulanan akaryakıt fiyatı şoför esnafına uygulanmaması lazım. Biz bunu sürekli olarak dile getiriyoruz. Ama yetkili makamlar bunu dillendirmiyor. Bizler esnafın faydasına olan her şeyin içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz inşallah. Esnafımızın menfaatlerini gür sesle dile getireceğiz”

“ESNAFIMIZ FEDAKARCA HİZMET EDİYOR”

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, “Şoför esnafımız, sabahın 5’inden gecenin 11'ine kadar direksiyon başında vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Ama para kazanamıyor. Akaryakıt fiyatlarının yüksek olması, lastik ve yedek parça fiyatlarının yüksek olması esnafımızı mağdur ediyor. Servisçi esnafımız kendi çocukları gibi okula giden çocuklarımıza hizmet ediyor. Ama evine ekmek götürmekte zorlanıyor. Canımızı teslim ettiğimiz şoför esnafı mutsuz, verdiği emeğin kazancını alamıyor. Yetkililerimizin biran önce toplu ulaşıma zam yapması lazım”.

“KAMYONCU ESNAFIMIZ İNDİRİMLİ AKARYAKIT VERİLMESİ LAZIM”

Halil Saraç; “Ekmeği için günlerce evine gelemeyen kamyoncu esnafımız, akaryakıt zamlarıyla mağdur oluyor. Vatandaşlarımız evinde ailesiyle otururken kamyoncu esnafımız yollarda ekmek kavgasında ama kamyoncular da şuanda para kazanamıyor. Kamyoncu esnafımızın tüm sorunlarıyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklamalarda bulunacağız”.

“DERDİMİZ ŞOFÖR ESNAFI”

Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Halil Saraç, “Göreve gelmemiz halinde derdimiz, şoför esnafı olacak. Şoför esnafımızın sorunlarını çözecek projeler hazırlıyoruz. Bu hazırladığımız projeleri en kısa sürede esnafımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız. Esnafımızın sorunlarını çözeceğiz. Esnafımızın bize çok büyük teveccühü var. Allah’ın izniyle esnafımız bizlere büyük destek verecek ve bizler de esnafımıza hizmet edeceğiz” dedi.