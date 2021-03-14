‘Sizlerin vefakarlığı olmasaydı tablomuz daha ağır olabilirdi’

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "14 Mart Tıp Bayramı" nedeniyle program düzenledi.

Tıp Bayramı nedeniyle Koranavirüs (Covid-19) sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Elazığ Valisi Erkaya Yırık,” Sizlerin vefakarlığı olmasaydı tablomuz daha da ağır olabilirdi. Sarı iken turuncu, turuncu iken kırmızı olan iller oldu. İnşallah o duruma düşmeyiz”dedi.

Programa, Vali Erkaya Yırık, eşi Ayşe Yırık, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat ile sağlık çalışanları katıldı. Programda sağlık çalışanlarının gününü kutlayan Vali Yırık ve eşi, karanfil ve hediye verdi.

Bir yılı aşkın süredir dünyanın Koronavirüsle mücadele ettiğini belirten Vali Erkaya Yırık, “Sizler yapmış olduğunuz çalışmalarla Elazığ’ın en ücra köşesinde dahi olsa bu virüsten korunabilmesi, bulaşma riskinin azaltılması ve hayatın korunması noktasında özverili ve fedakarca çalıştınız. Geçmişe baktığımızda bu mücadelenin gerçekten ilimizde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, kurumlarımızın gayreti ile önemli ölçüde üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Sıkalada bizde sarı renkte olmak üzere orta düzeyde vaka sayısı ile bu tablodaki yerimizi aldık. Elbette bundan daha da iyisi olacak. Bu iyilik hali sizlerin aynı şekilde yapmış olduğunuz gayretli çalışmalar ile gerçekleşecek. 14 Tıp Bayramı dolasıyla sizlerin de bayramını tebrik etmek istedik. Dar zamanlardan geçtiğimiz ortamlarda birlikte muhabbet etmek arzusunu taşıdık. İlk zamanlarda 27 saat olan filyasyon süresini sizlerin katkısı 2-3 saate ve belki de altına indirdik. Bu böyle oldukça insanlarımız virüsten askeri ölçüde etkilenmiş oldu”dedi.

“SARI İKEN TURUNCU, TURUNCU İKEN KIRMIZI OLAN İLLER OLDU,İNŞALLAH O DURUMA DÜŞMEYİZ”

Bu sıkıntılı süreci sağlık çalışanlarının emekleri ve gayretleriyle başarılı bir şekilde geçirdiklerini aktaran Vali Yırık, “Herkese çok teşekkür ediyorum. Elinize ve emeğinize sağlık. 7-24 hayatın her dakikasında sağlık çalışanlarımızın yeri vardır. Sağlık, güvenlik, adalet devletin olmazsa olmaz sektörleridir. Sizlerin vefakarlığı olmasaydı tablomuz daha da ağır olabilirdi.İnsanlarımızın hayatını korumak için çoğu zaman kendi hayatınızdan, sağlığınızdan vefakarlık gösterdiniz. İnsanlar sokak kısıtlaması ile karşılaşırken siz, belki en ücra köşedeki köyümüzde filyasyonla uğraştınız. Gayret gösterdiniz ve kendi hayatlarınızı tehlike attınız. Bu süreçte bu tehlike ile yüz yüze kılan sağlık personelimiz, bulaşma riskinden etkilendi ve hayatını kaybedenler oldu. Hepsine Allah rahmet diliyorum. İnşallah kısa sürede bu salgın son bulsun. İlimiz sarı tabloda, yani 100 binde 35’in altındayız. Ama bu böyle devam edeceği anlamına gelmiyor. Bizim yine bu risk en düzeydeymiş gibi çalışmamız lazım. Çünkü virüs henüz ortadan kalkmadı. Tüm vatandaşlarında isteğim, ilk zamanlardaki gibi maske, mesafe ve hijyen konusunda azami riayetlerini devam ettirmeleri. Sarı iken turuncu, turuncu iken kırmızı olan iller oldu. İnşallah o duruma düşmeyiz. Dün esnaflarımız kapalıydı. Saat kısıtlaması içerisinde açıldı. Bunun daha kötüsünü gördüğümüz için biraz razı olmamız lazım. Gelecek günler adına” diye konuştu.

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyanın pandemi süreciyle meşgul olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat ise “Ülkemiz dünyaya örnek olacak bir pandemi süreci yürütmektedir. İlimizde de çok başarılı bir pandemi süreci yürütmekteyiz. 14 Mart Tıp Bayramı’nı, pandemi süreci dolayısıyla biraz daha sınırlı bir şekilde kutladık” şeklinde konuştu.