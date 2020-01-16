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Giriş Tarihi : 16-01-2020 20:39

‘Sizden Biriyiz’ projesi  

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında jandarma personeli çeşitli  denetim ve etkinlikler yaparak öğrencilere hediye verdi.  

‘Sizden Biriyiz’ projesi  

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde  Kovancılar ilçe jandarma trafik ekipleri, Yazıbaşı İlkokulu öğrencileri ve velileriyle bir araya geldi.Çocuklarla yakından ilgilenip sohbet eden  jandarma personeli, onlara tatil öncesi çeşitli hediyeler verdi. Servis araçlarını da denetleyen ekipler, hem öğrencileri hemde sürücüleri bilgilendirdi.Sürücülerin özellikleri öğrencilere indirip, bindirirken ve seyir halindeyken yapmaları gereken konularında aktarıldığı bildirildi.

ETİKETLER: kovancılar kaza kovancılar haberleri sizden biriyiz projesi
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