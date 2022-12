Siz köylüyü yok ederseniz, köylü de döner sizi sandıkta yok eder! 

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, meraları koruyacaklarını ve kimseye vermeyeceklerini söyledi.

Başkan Akın; “Güzelim memleketimiz Elazığımız, birçok alanda bir çok sorunlarla boğuşurken, AKP’li bir kısım idarecilerin Mera arazilerinin vasfının değiştirilmesi için her seçeneği işlettiğini görüyoruz. Son 3 yıldır Aydıncık köyü ile başlayan, Ekinözü köyü ile devam eden, Ekinbağı, Topağaç, Fahribey ve son olarak Ancuz(Bağdere) köyüne kadar uzanan Mera arazisi işgal ve istismar girişimlerine üzülerek şahit olduk. Tarım ve Hayvancılığın çöktüğü, yem fiyatlarının alıp başını gittiği, et fiyatlarına el değmediği bir dönemde mera arazilerini istismar etmek, girdi maliyetlerini arttırdığı için et fiyatlarını daha da yükseltiyor. Yem alamayan vatandaşın hayvanını besleyeceği tek alan meradır. Böyle bir dönemde hala Mera arazisini nasıl sanayi alanına çeviririm, nasıl GES kurarım demek sadece kendini düşünen ve bilgisiz insanların yapacağı şeylerdir. AKP’nin bu tür olaylara yeşil ışık yakması ve bizzat müdahil olması ilimizi hayvancılıkta 6. sıradan 41. sıraya düşürmüştür. Hayvancılığı yok etmiştir. AKP’ye sesleniyorum; Siz köylüyü yok ederseniz, köylüde döner sizi sandıkta yok eder!”

KÖYLÜNÜN MERA ARAZİLERİNİ KORUYACAĞIZ. KİMSEYE VERMEYİZ!

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, “Birileri siyasi kurnazlıkla 1. sınıf mera arazilerini ısrarla elde edip betona çevirmek için çalışıyorsa, “nüfuzunu kötüye kullanma” suçunu işlediğini göz önünde bulundurmalıdır. Biz Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı olarak Köylünün mera arazilerini koruyacağız ve de kimseye vermeyiz. İnşallah 7 ay sonra iş başına geldiğimizde bu türden girişimlere asla müsade etmeyerek, hemşehrilerimizden hile ile elde edilen ne varsa hepsini geri alıp iade edeceğiz. Yeniden meralarımıza en büyük önemi vereceğiz, tarım ve hayvancılığı ayağa kaldıracağız. İlimizin birçok alanda sorunları var, hepsini tespit ettik inşallah hepsini çözeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın”.