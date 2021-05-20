Yönetim kurulu adına açıklamada bulunan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyet Başkanı Semih Erdem,”Kanal Fırat Televizyonumuz ve şehrimiz için her zaman önemli yayınlar yaparak sesi olan meslektaşımız Furkan Dilaver’i öncelikle tebrik ediyor, her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti’nin yönetimi olarak, üyemiz olup olmamasına bakmaksızın tüm meslektaşlarımızın bundan önce olduğu gibi bugünde, bundan sonra da yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Tüm kamuoyunun bildiği gibi yılların tecrübesi ve bilgi birikimiyle mesleğini sürdüren Furkan kardeşimiz, programında şehrin en büyük sorunu olan bir araya gelememekle ilgili yönlendirici ifadeler kullanmıştı. Bu durum zaten zaman zaman tüm medyadaki arkadaşlarımız tarafından dillendirilen bir durum. Furkan kardeşimizde bunu haklı olarak tekrar dillendirmiş, ancak üzerine alınan bazı oda başkanları bu ifade karşısında, kentin yararına olacak işler için değil de bu duruma karşısında açıklama yapmak için “BİR ARAYA” gelmişlerdir. Eminim ki tüm meslektaşlarım ve vatandaşlarımız “keşke oda başkanları, deprem, pandemi gibi bir çok olumsuzlukla mücadele eden esnaflarımız için bir araya gelip tek ses halinde açıklamada bulunsalardı” demiştir. Şehrin diğer dinamik odalarının dışında sadece Esnaf Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, esnaf odaları başkanlarıyla bir araya gelmiş, Furkan kardeşimizin istifasını istemiştir. Bizde cemiyet olarak lütfen siz istifa edin, yerinizi birlik beraberlik içinde, şehir için, esnaf için, çalışmalar yapacak etkin isimlere bırakma zamanı gelmiştir”diyor selam ve saygılar sunuyoruz” dedi.