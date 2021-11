'Siyasiler seçimden elini çeksin'

Elazığ OSB Başkanı Suat Öztürk, OSB seçimlerine siyasi müdahalenin olmaması gerektiğini belirterek, "Üçüncü şahıs insanlar, gelip organize sanayi bölgesini karıştırırlarsa karşılarında beni bulurlar. Onun için herkes ayağını denk alsın" dedi.

OSB BAŞKANI ÖZTÜRK: SİYASİLER SEÇİMDEN ELİNİ ÇEKSİN

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Suat Öztürk, basın toplantısı düzenleyerek 11 yıllık hizmet sürecinde Elazığ OSB'de yaptıkları hizmetleri ve projelerini anlattı. Başkan Öztürk, toplantıda 2022 yılında yapılacak OSB Başkanlığı seçimine yeniden aday olacağını duyurdu.

Başkan Öztürk, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun 'sizden başka başkan adayı var mı, biz olduğu yönünde duyumlar alıyoruz. Bazı siyasetçilerin OSB seçimlerine müdahil olduğu yönünde söylentiler var. Bununla ilgili neler söylersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Suat Öztürk, çok sert uyarılarda bulundu.

"SİYASETÇİLER EN BÜYÜK YANLIŞI YAPARLAR"

Başkan Öztürk'ün açıklamalı şöyle: "Siyasiler böyle bir tasarruf kullanmak durumunda olursa en büyük yanlışı yaparlar. Açık ve ne net söylüyorum. En büyük yanlışı yaparlar ve basının karşısına çıkarım bangır bangır bu işi konuşmaya başlarım. Siyasilerin bu işte elleri ayakları varsa çekecekler. Ben siyasilere karşı bugüne kadar tavır koymuş bir insan değilim. Hangi parti olursa olursa olsun. hangi siyasetçi olursa olsun."

"GİZLİ KAPAKLI İŞ YAPMAM"

"Benim her partiye kapım açık. Bir tek parti hariç. Her partiye kapım açık demişim. Gelmişlerdir ziyaretlerini kabul etmişimdir. Ben 11 buradaysam bu memlekete yapmış olduğumuz hizmet, azim ve çalışmalarımızdan dolayıdır. Onun için siyasilerden böyle bir şey duymadım. Ama siz burada soruyorsunuz, söylüyorum; siyasiler organize sanayi bölgesi seçim işlerinde eğer elleri olursa televizyonlarda çıkıp açık açık bunu konuşurum. Ben gizli kapaklı iş yapmam. Benim yönetimimde her siyasi partiden insanlar var. Hepsinin benim başımın üstünde yeri var. Bugüne kadar nasıl hizmet etmişsem, bugün burada saymış olduğum yatırımları ve bu yatırımların yürüyüşünü, hayata geçirilişini, insanlara faydalı olmayı, istihdam sağlama hedefiyle Elazığ ekonomisinin hedeflerine ulaşması için elimden gelen gayreti bugüne kadar yaptım, bundan sonra da yapacağımı herkes iyi bilsin. Biz eğer kendimize, arkadaşlarımıza güvenmiyorsak biz bu yola çıkmayız. "

"BEN ELAZIĞ'I TERK ETMEDİM"

"Ben 11 yıl evvel nasıl yola çıkmışsam aynı heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Bazıları diyor ki 'yeter'. Bizim profilimizde yeter yok. Bizim profilimizde hizmet var. Ben kendim için kullanmadım. Hiçbir zaman siyaseti de kendi menfaatime kullanmadım. Bir tek kuruşu kendi menfaatime kullanmamışımdır. 50 yıldır ticaretin içerisindeyim. Bugün de hizmetin başındayım. Bu işlerin altından da nasıl azimle kalktıysak, yine azimle kalkacağız. Bu iş ekip işidir. Gönül işidir. Sevda işidir. Biz Elazığ sevdalıyız. Ben Elazığ'ı terk edip gitmedim. Yatırımlarımı dışarıya götürmedim. Benim kardeşim milletvekilliği yaptı, evini götürmedi. Elazığ tarihinde ilk kez bir milletvekili ikametgahını burada devam ettiriyor. Bunları iyi görmek, iyi anlamak lazım."

"AYNI SAFIN ADAMLARIYIZ"

"Siyasetçilerimizi tenzih ederim ama benim siyasetim, aynı safın adamlarıyız. Yıllardır bu saftayız. Karşı safta olan arkadaşlarımız da vardır ama hiçbir zaman onlara cephe almamışızdır. Onun için böyle şeyler varsa, aynı safın insanları aday olabilir. Ama üçüncü şahıslar organize sanayi bölgesi seçimlerine el atarlarsa işler değişir. Üçüncü şahıs insanlar, gelip organize sanayi bölgesini karıştırırlarsa karşılarında beni bulurlar. Dışarıdaki adam kalkmış organize sanayi sanayinin içinden birileriyle istişare ederek organize sanayinin içini karıştırmaya çalışıyor. Onun için herkes ayağını denk alsın"dedi.