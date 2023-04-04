‘Siyasette önemli olan vatandaşların gönlüne girmek’

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç, seçim çalışmalarına aralıksız şekilde sürdürüyor.

“HASAN TUNÇ SAHADAN HİÇ KOPMADI”

Aylar öncesinden adaylığını açıklayan Hasan Tunç, sahadan hiç kopmayarak seçim çalışmaları kapsamında vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor. Görevi nedeniyle Elazığ’ın tümüne hakim olan Tunç; genelde bürokratlar yerine vatandaş, esnaf, STK temsilcileri ve muhtarlar ve çiftçileri ziyaret ediyor.



“VATANDAŞIN GÖNLÜNDE OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

MHP Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç, seçim çalışmalarını şaşalı organizasyonlar yerine mütevazı bir seçim kampanyasıyla gerçekleştiriyor. Verdiği demeçlerde ise “Ben vatandaşım gönlüne girmek istiyorum” ifadelerini kullanıyor.

SÜREKLİ DEPREM BÖLGESİNDEYDİ

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok ilimiz ağır hasar aldı. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç, deprem sonrası reklamsız ve fotoğrafsız çok önemli çalışmalar yaptı. Birçok deprem bölgesine elektrik verilmesini sağlarken günlerce deprem bölgelerine yardım ulaştırmak için mücadele etti.



TUNÇ’TAN ESNAF ZİYARETLERİ

MHP Elazığ Milletvekili Aday Adayı Hasan Tunç, Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği ve Harput Esnaf Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Turan Kurnaz, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş ve esnafları ziyaret etti.



“VEKİL OLSAK DA SAHADAN KOPMAYACAĞIZ”

Seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Aday Adayı Hasan Tunç, “Ocak ayında aday adaylığımızı açıkladık. Bu süreçten sonra vatandaşlarımızdan hiç kopmadık. Sürekli onlarla birlikte olmaya gayret ettik. Ülkemizde yaşanan depremler sonrası sadece seçim çalışmalarımıza ara verdik. Depremler sonrası günlerce deprem bölgesinde çalışmalar yürüttük. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor yakınlarına Allah’tan sabır diliyorum. 14 Mayıs’ta ülkemiz, son derece önemli bir seçime gidecek. Vatandaşlarımız oy kullanırken çok dikkatli olması gerekiyor. Ülkemizin geleceği için Cumhur İttifakı’nın mutlaka seçimi kazanması gerekiyor. Biz sahadayız, Allah’ın izniyle sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı olarak göreceğiz. Partimiz, Milliyetçi Hareket Partisi’ni de mecliste daha güçlü göreceğiz. Elazığ şimdiden kararını vermiş. Elazığ’ımız tercihini daha güçlü bir şekilde Cumhur İttifakından yana kullanacaktır. Biz de daha çok çalışarak partimizin Elazığ tarihinin en yüksek oyunu almasını sağlayacağız inşallah. 7 Nisan’da Milletvekili adaylarımız belli olacak. Bizim için listeye girmek ya da listede kaçıncı sıralamada olduğumuz kesinlikle önemli değildir. Bizim tek amacımız Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin yanında dik durmak ve onun yolunda yürümektir” dedi.

