DEVA Partisi Elazığ Kadın Çalışmaları Başkanı Nihan Yeşilgül Çelik ve beraberindeki heyet Salıbaba Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çelik" Salıbaba Mahallesini ziyaret ettik. Bu ziyarette kapı taramaları yaparak kadınlarımızla tanıştık. Unutmayalım ki siyaseti güzelleştirecek olan kadınlardır ve kadının yer aldığı her ortamda siyaset daha da değer kazanacaktır’’dedi.

Yaptıkları mahalle ziyaretlerinde özellikle kadınların DEVA Partisine olan ilgisinin kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Demokrasi ve Atılım Partisi Elazığ Kadın Çalışmaları Başkanı Nihan Yeşilgül Çelik"DEVA Partili kadınları olarak Salıbaba Mahallesini ziyaret ettik. Bu ziyarette Kapı taramaları yaparak kadınlarımızla tanıştık, sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledik. Her gittiğimiz hanede kadınlarımız ekonomik sıkıntıdan ve işsizlikten çocuklarının eşlerinin işsiz olduklarını, iş bulamadıklarını söylemekteler ve bu konularda bizlere şikayetlerini dile getirmektedirler. Kadınlarımız artan fiyatlardan dolayı şikayetlerini dile getirerek mutfak ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldiklerini, her kapısını çaldığımız ve ziyaret ettiğimiz haneden duyuyoruz. Kadınlarımıza Deva Partisi olacak eylam planlarımizi anlattık ve partimizde bir çay içip destek olmak için davet ettik. Her gittiğimiz mahallede hanımların ilgisi bizi çok memnun etmektedir. Her geçen gün kadınlarımızın partimize teveccühünün artması ve partimize destek verdiklerini söylemeleri bizleri daha da motive ediyor. Bugün bizi misafir eden bizimle birlikte yol alan cesur, kararlı, davasına sahip çıkan yol arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki siyaseti güzelleştirecek olan kadınlardır ve kadının yer aldığı her ortamda siyaset daha da değer kazanacaktır’’diye konuştu