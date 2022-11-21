Sivrice Spor Kompleksi’nde sona gelindi  

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde inşa çalışmalarına başlanan Su Sporları ve Adrenalin Merkezi’nde sona gelindi.

Sivrice’de 21 dönüm arazi üzerine kurulacak olan Su Sporları ve Adrenalin Merkezi ile Sivrice Spor Kompleksi’nin inşa çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Öncelikle ilçemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sivrice, kayak merkezi ve doğasıyla turizm açısından oldukça elverişli bir yer. Bölgede de bilinirliği yüksek. Fırat Kalkınma Ajansı'nın proje çağrısıyla Su Sporları ve Adrenalin Merkezi için çalışmalara başladık fakat geçtiğimiz aylarda da bakanlığımızın açıkladığı yatırım programıyla aynı bölgede 1 adet Kapalı Spor Salonu, 1 adet Nizami Sentetik Saha, Açık Basketbol ve Voleybol Saha inşaatı yükseliyor. İnşallah tamamlandığında hem ilçemize hem de bölgeye hizmet eden bir kompleks olacak. Şuanda kaldırım ve peyzaj alanları bitti. Bina, spor salonu ve sahalarda da sona geliyoruz. Hem ilimize hem de ilçemize hayırlı olur" dedi.