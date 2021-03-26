‘Sitemizde şoför esnafımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak işletmeler mevcut’

Elazığ Nakliyeciler Derneği Başkanı Harun Gençtoy açıklamalarda bulundu.

Başkan Gençtoy; “Sitede esnafların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak işletmeler mevcut durumdadır. Bizler site yönetimi olarak esnaflarımızın her zaman yanındayız. Bizler bu sitede bir aileyiz. Ayrıca ülkemiz genelinde nakliyeciler sitesi kamyon ve tır garajı işletmeciliğini şahıslar yapar. Yerel yönetim destek verir. İşletmemizin önünden 15 dakikada bir minibüsler ve belediye otobüsleri geçmektedir. Yapmış olduğumuz yatırımı desteklemek yerine köstek olmaya çalışan art niyetli insanlar var onlara destek olmuyorsanız bari köstek de olmayın demek istiyorum ve onları Allah a havale ediyorum. Şehrine memleketine faydalı iş yapan bir çivi çakan insanlardan Allah razı olsun”

“ AMACIMIZ SEKTÖREL SORUNLARIMIZI DİLE GETİRMEK”

ELNAKDER Başkanı Harun Gençtoy; “Elazığ Nakliyeciler Derneği Başkanlığı’nın yanı sıra Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 9. Grup komite Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Elazığ Genç Girişimciler Başkan Yardımcılığını da yürütmekteyim. Dernek kurmamızın en önemli nedeni nakliyeci (komisyoncu) esnafı ve taşımacılık yapan şoför esnafının sektörel sorunlarını dile getirmek ve çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunmak adına yönetim kurulu üyelerimizle birlikte derneği kurduk”.

“ETSO’DA BİRLİK BERABERLİK ÇOK GÜZEL”

Harun Gençtoy; “Elazığ ve Ticaret Sanayi Odasında bir birlik ve beraberlik üst düzeyde. ETSO Başkanımız ilimiz ticareti için gece gündüz çalışmaktadır. İlimizde yaşanan deprem ve pandemi süreci ilimiz ekonomisini olumsuz yönde etkiledi. Başkan Asilhan Arslan bu olumsuzlukları en asgariye indirmek için çalışmalarına devam ediyor. ETSO olarak ilimiz çok büyük projeler hazırlanıyor. Zamanı geldiği zaman yürürlüğe girecek. Ben, ETSO’da ilimiz için çalışan her kese çok teşekkür ediyorum” dedi.