Sivrice ilçesinde bulunan Türkiye'nin en derin göllerinden biri olan Hazar Gölü, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisle kaplandı. Dört mevsim farklı güzelliğe bürünen göl, sisle birlikte seyrine doyum olmayan manzaralar sundu. 2 bin 347 metre yüksekliğindeki Hazarbaba Dağının eteğinde bulunan tektonik oluşumlu göl, sisle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mavi ve beyazın harmanlandığı görüntüler, yamaç paraşütü pilotları tarafından havadan görüntülendi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 23-01-2023 13:45
Siste kaybolan Hazar Gölü yamaç paraşütçüleri tarafından havadan görüntülendi
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan siste Hazar Gölü kayboldu.
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