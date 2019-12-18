Sis uçuşları iptal ettirdi

Elazığ’da yaşanan sis ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
İlimizde yaşanan yaşanan yoğun sis nedeniyle; Ankara’dan Elazığ’a gelecek Anadolu Jet’in akşam ve gece uçuşları iptal edildi.
İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR
1) Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 20.05’de kalkıp Elazığ Havalimanı’nda 21.20’de olacak Anadolu Jet uçuşu
2) Elazığ Havalimanı’ndan 21.50’de kalkıp Ankara Esenboğa Havalimanı’nda 23.10’da olacak Anadolu Jet uçuşu
3) Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 23.55’de kalkıp Elazığ Havalimanı’nda 01.10’da olacak Anadolu Jet uçuşu