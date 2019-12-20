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Giriş Tarihi : 20-12-2019 14:49

Sis uçak seferlerini iptal ettiriyor 

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin uyarısını yaptığı sis Elazığ’da 3 gündür etkisini sürdürüyor.

Sis uçak seferlerini iptal ettiriyor 

Elazığ’da 3 gündür etkili olan yer yer görüş mesafesini sıfıra kadar indiren sis, kentte güzel görüntülerin yanı sıra ulaşımda olumsuzluklara da neden oluyor. Sis nedeniyle bugünde dahil olmak üzere 3 günde çok sayıda uçağın seferi iptal edildi, bazı uçaklar ise Malatya'ya inmek zorunda kaldı.  

Kent merkezi 3 gündür tamamen sis altında kalırken, ulaşımı etkileyen görüş mesafesi ise yer yer sıfıra kadar düşüyor. Tarihi Harput Mahallesi’nden sis bulutları ile kaplı Elazığ’ın manzarası izleyenleri etkilerken, olumsuzluklarda yaşanıyor. Sürücülerin görüş mesafesini etkileyen sis, zaman zaman kazalara da neden oluyor.

SİS HAVA ULAŞIMINI ETKİLENİYOR

Öte yandan sis nedeniyle 3 gündür hava ulaşımı da etkileniyor. İlk gün sadece 1 uçağın indiği Elazığ Havalimanında ikinci gün ise planlanan 10 uçuştan sadece 2’si gerçekleşti. Ankara ve İstanbul uçakları karşılıklı olarak iptal edilirken, 2 uçaktan 1’i Elazığ’a, diğeri ise Malatya’ya indiği öğrenildi.

 Bugünde etkisini sürdüren sis nedeniyle şu ana kadar 2 uçak seferi iptal edildi, 2 uçak ise inebildi. Diğer uçuşların ise sisin havalimanı bölgesinde ki yoğunluğa göre yapılıp yapılmayacağının kararının verileceği belirtildi.

Sisin yoğun olarak etkisini gösterdiğini belirten vatandaşlar, hem kara hemde hava ulaşımının bu durumdan etkilendiğini, bu yüzden insanların mağdur olduğunu aktardı.

ETİKETLER: elazığ sis elazığ hava durumu
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