Sis Elazığ’ı bırakmıyor!

Elazığ’da sis etkisi devam ettiriyor.

Elazığ'da 6 gündür yoğun sis etkisini sürdürürken, yer yer görüş mesafesi 5 metrenin altına iniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin uyarısını yaptığı sis Elazığ’da 6 gündür etkili oluyor. Kent merkezi 6 gündür tamamen sis altında kalırken, ulaşımı etkileyen görüş mesafesi ise yer yer 5 metrenin altına iniyor. Yoğun sisin yanı sıra hissedilmeye başlayan soğuk havada sabah saatlerinde ağaçların üzerine kıra düşürdü, araçların camlarını buz tutturdu.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi bölge genelinde, havanın Adıyaman'da parçalı, çok bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de ise puslu ve yer yer yoğun olmak üzere sisli, öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edildiğini bildirdi.

Öteyandan yoğun sisin bir süre daha devam etmesi beklendiğini, Çarşamba günü itibariyle bölgenin yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği aktarıldı.Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği de bildirildi.