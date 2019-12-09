18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:28
Advert
Türkiye
Giriş Tarihi : 09-12-2019 13:13

Şırnak’tan acı haber! Şehitlerimiz ve yaralılarımız var

Şırnak’ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında patlama oldu.

Şırnak’tan acı haber! Şehitlerimiz ve yaralılarımız var

Meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı.  Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıköy köyü sınırları içerisinde Pisikayası tepesi mevkisinde 9 Aralık sabahı bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Tespit edilen el yapımı patlayıcıya imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

ETİKETLER: şırnak şırnak şehit şırnak patlama
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA