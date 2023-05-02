 Siraz balığı üretim çalışmaları başladı   

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bulunan Su Ürünleri AR-GE Merkezi ve Üretim Biriminde siraz balığının kültüre alma ve balıklandırma çalışmalarına başlandı.

Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde Sivrice ilçesinde bulunan ve bölgede 'Doğunun gizli denizi' olarak adlandırılan Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alan Hazar Gölü'nde siraz balığının her yıl Van Gölü'ndeki inci kefali (Alburnus tarichi Güldenstdt, 1814) gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bıraktığı biliniyor. Kışın yoğun yağış sonrası baharla eriyen karın ardından üremek için tatlı suya ve akıntıya karşı göç, Kürk Çayı köprüsünden kısa süreliğine de olsa izlenebiliyor.

Siraz balığı için Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 5 yıllık bir proje oluşturdu. Stoklarında azalma tespit edilen siraz balığı için AR-GE ve Üretim Biriminde kültüre alma ve balıklandırma çalışmaları başlatıldı. Proje çerçevesinde bugüne kadar üretilen 820 bin adet siraz balığı yavrusu stoklara takviye olarak Hazar Gölü ve 2 ayrı baraj gölüne bırakıldı.