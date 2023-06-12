Sınava girecek öğrencilere moral etkinliği  

Elazığ Belediyesi tarafından önümüzdeki hafta YKS'ya girecek öğrencilere yönelik moral konseri düzenlendi.

Elazığ Belediyesi'nin YKS'ye girecek öğrenciler için hazırladığı program bugün konser ile başladı. Sabah Elazığ Belediyesi tarafından yapılan deneme sınavına giren öğrenciler, daha sonra Millet Bahçesi'ne gelerek burada konsere katıldı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da konser alanına gelerek, öğrencilere ücretsiz internet ve çeşitli hediyeler verdi. Konserde sanatçı Zafer Döner ve Kadir Uçan öğrencilere müzik ziyafeti yaşattı.

Gençlerle bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Başkan Şerifoğulları, “Bugün KURSDER işbirliğiyle gerçek sınavı aratmayacak bir deneme sınavı gerçekleştirdik. Gençler, sizler bizim umudumuz, hayalimiz ve büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarlarısınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bugün İHA’lardan, SİHA’lardan ve karşınızda duran yerli otomobil Togg’dan, Ataklardan, Kaanlardan ve üstün teknolojiden bahsedebiliyorsak bunların baş mimarı sizlersiniz. Bizler göreve geldiğimizden itibaren tüm yatırımlarımızda insanımızı merkeze aldık. Görev süremiz boyunca tek amacımız ve gayretimiz sizlere daha güzel bir gelecek bırakabilmektir. Sizler için şehrimizin muhtelif mahallelerinde kütüphaneler açtık. Birçok sportif faaliyetleri gerçekleştirebilmeniz için programlar hazırladık. Genç beyinler bilimle buluşuyor projesi çerçevesinde TEKNOFEST gençliğine katkı sunduk, yanlarında olduk. Başarılı sporcuları teşvik etmek amacıyla her zaman onların yanında yer aldık. Benim çok sevdiğim ve her fırsatta dile getirdiğim bir söz var. Şehri imar edenler nesli ihya etmeyi imal ederse gün gelir ihmal ettiğiniz o nesil imar edilen o şehri tahrip eder” dedi.