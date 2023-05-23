Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ’da gece yağmurun başlaması ile birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı. Tüm Elazığ’ı etkisi altına alan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Yağışların gece boyunca etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 23-05-2023 08:26
Şimşekler geceyi aydınlattı
Elazığ’da sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ’da gece yağmurun başlaması ile birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı. Tüm Elazığ’ı etkisi altına alan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Yağışların gece boyunca etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
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