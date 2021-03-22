‘Şimdiye kadar oda başkanlığı maaşı almadım’

Elazığ Terziler Gömlekçiler ve Şapkacılar Esnaf Odası Başkanı Erdem Özatlı açıklamalarda bulundu.

Özatlı; “Çıraklıktan belli mesleğimi çok seviyorum. Mesleğimle de gurur duyuyorum. Ben 18 yıldır oda başkanlığını yürütüyorum. Ben şimdiye kadar oda başkanlığı yaptığım için 1 TL bile almamışım. Yönetim kurulu kararları ve muhasebe kayıtlarımızda bu durum bellidir. Başkanlığı gönüllü olarak yapıyorum. Yönetim kuruluma da teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz. Oda başkanlığı yaptığım için de gurur duyuyorum. Küçük oda büyük oda diye bir şey yoktur. Herkesin yedi kişilik bir yönetim kurulu vardır. Herkes aynı haklara sahiptir. Birinin esnaf sayısı çoktur birinin esnaf sayısı azdır. O fazla maaş alıyordur. Ben başkanlığı gönüllü yapıyorum. Şimdiye kadar oda başkanı olduğum için maaş almamışımdır”.

“ÇOCUKLARIMIZ BİR MESLEK ÖĞRENEBİLİRDİ”

Başkan Özatlı; “Bir yıldır okullarımız kapalı bu bir yıl içinde aileler çocuklarını bir esnafın yanına bırakmış olsalardı çocuklarımız, en azından büyüklerine karşı davranış şeklini, toplumda nasıl hareket edeceğini öğrenmiş olacaktı. Evde cep telefonlarıyla uğraşacaklarına çocuklarımızı bir sanatkarın yanına bıraksalardı en azından esnaflık kültürünü alırdı. Çocuklarımız en azından bir pantolon ütülemeyi, bir düğme dikmesini, bir fermuar değişmesini bilirdi. Çocuklarımız yine okusundu, ama bir meslek sahibi olurdu. Çocuklarımız üniversiteyi kazanıp gittiğinde en azından pantolonunu kendi ütülemeyi öğrenirdi. Burada ailelere çok büyük sorumluluk düşüyordu ama hiçbir aile çocuğunu göndermedi” dedi.