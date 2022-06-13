‘Şimdiye kadar neredeydin?’

Elazığlı sevilen iş insanı, ZİVER Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel DEMİRCİ, son zamanlarda Elazığ’da toplantılar yapan, seçime hazırlanan Ali ÖZCAN hakkında bir basın açıklaması yayınladı…

Veysel DEMİRCİ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Ali ÖZCAN sana soracaklarım var” diyerek şunları söyledi:

DEMİRCİ: “24 OCAK DEPREMİ VE SONRASINDA NEREDEYDİN?”

‘’Kadim şehrimizde yaşadığımız, 24 Ocak depreminde 41 vatandaşımızı kaybetmemiştik. Bu süreçte ve sonrasında Elazığ şehrini ağzına almayan emekli siyasetçiler şimdi boy gösterip, ucuz kahramanlık yapmak peşindeler. Bu kadim şehrin halkı kadirşinastır, merttir, delikanlıdır. Kötü gününde yanında olmayanı iyi gününde de istemez.’’

“FIRAT ÜNİVERSİTESİNE NE EMEK VERDİNDE VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURUYORSUN?”

’2021-2022 döneminde dünya sıralamasında 1147. Sırada, ülkemizde devlet üniversiteleri arasında 15. Sırada yer alan Fırat Üniversitesi’ne bu zamana kadar ne yardımda bulundun? Hangi projeyi destekledin? Elazığlı, Elazığ’da okuyan gençler için ne yaptın da şimdi vakıf üniversitesi için görüşmelerimiz sürüyor diyorsun? Bu zamana kadar neredeydin? Elazığ’da yaklaşık 2 sene hem esnaf hem de işsiz genç kardeşlerimiz kan ağladı. Deprem ve pandemi süreci evine ekmek götüremedi? Sen siyasi çıkarların doğrultusunda çıkmış vakıf üniversitesi için çalışmalar yapıyoruz diyorsun. Sana kimse inanmaz. Elazığ halkı bu saatten sonra seni adam yerine koymaz.’’

‘’MADEN REZERVLERİ KONUSU’NDA NİYE HİÇ KONUŞMADIN?’’

‘’Elazığlıyım, Elazığ’da büyüdüm diyorsun. Son 10 senede 4 kere Elazığ’a gelmişsin? Neren Elazığlı senin? Bu zamana kadar Elazığ için ne yaptın? Madem Elazığ’dan aday olacaktın, geçtiğimiz 2 ay içinde Maden Rezervleri Konusu’nda niye konuşmadın? Yoksa sende mi Elazığ’ı talan edeceksin?’’

“ELAZIĞSPOR CAN ÇEKİŞİRKEN NEREDEYDİN?”

‘’1967 Yılı’nda kurulmuş, şehrimizin göz bebeği olan, marka değeri olan Elazığspor için bu zamana kadar ne yaptın? Hangi karşılaşmada takımın yanında oldun? Elazığspor’a bizim bilmediğimiz şekilde bir destek mi verdin? Bu şehrin spor takımına ne yapmışsın sen? Şimdi çıkmış ucuz kahramanlık peşinde koşuyorsun!’’

“ELAZIĞ’IN ÖNDERE İHTİYACI VAR BU BENİM DİYORSUN FAKAT 10 SENEDİR KAYIPSIN!”

‘’Düzenlediğin kahvaltılarda, toplantılarda Elazığ’ın öndere ihtiyacı var diyorsun? Sen mi önderlik yapacaksın? 10 senedir Elazığ’a gelmemişsin. Kötü gününde bu şehri yalnız bırakmışsın. Hiç kusura bakma Ali ÖZCAN, bu şehir kötü gününde yanında olmayanı iyi gününde de istemez.’’

“SEN 10 SENEDİR GELMEDİĞİN MEMLEKETİNE SİYASİ ÇIKARLARIN İÇİN GELDİN!”

‘’10 senedir gelmediğin memleketine siyasi çıkarların için geldiğin çok belli. Parti içinde huzursuzluk var demişsin. Yıllardır, aylardır, günlerdir neredesin? Milletvekilliğin boyunca Elazığ’a ne iyiliğin dokundu da şimdi boy boy kendini gösteriyorsun? Bu şehir sana meydanı bırakmaz. Yaşadığın yere geri dön. Kötü günümüzde yanımızda olmayan, şimdi de yanımızda olmasın.’’