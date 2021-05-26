Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, açıklamalarda bulundu.

Başkan Adayı Macit; “ Allah’a şükürler olsun ki şimdiye kadar kimseye ihanet etmedim. Mevcut Başkan her ortamda şahsıma yönelik kendisine ihanet ettiğimi söylüyor. Ben odada çalışırken emeğimin karşılığını maaşımı aldım. Başkan sanki maaşımı cebinden veriyormuş gibi beni ihanetle suçluyor. Şunu iyi bilsinler ki ben dahil kendisi ve tüm çalışanlar esnafın verdiği aidatlarla maaşını alıyor. Ben kendisine şunu soruyorum, kendisinden önceki başkanın yönetimdeydi sonra kendisi ona rakip olup başkan seçildi. Şimdi kendisi de mi, ozaman ihanet etmiş oldu. Bakkallar odasına üye olup şartları tutan esnaflarımız, odaya aday olabilir. Odamız kimsenin babasının malı değildir”.

“ESNAF DEĞİLSEM NİYE AİDATIMI ALIYORSUN”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Özer Macit, “Benim her platformda benim esnaf olmadığımı dile getiriyor mevcut başkan, ben kendisine şunu soruyorum. Esnaf değilsem benden niye aidatımı alıyorsun. Diğer seçim dönemimde de bu tür söylemlerde bulundular. Şahsımla ilgili başka bir şey bulamadılar esnaf değilmişim söylemini çıkardılar. Ben mevcut başkana şunu sormak istiyorum.2009- 2015 yılları arasında Kültür Mahallesine hangi boş dükkanı gösterip başkanlık yaptı. Ben onlarlar daha çok esnafım. Esnaflarımız, kendisine sorunlarını çözecek başkan arıyor.”

“YANINDAKİLERİNE ALKIŞ, KARŞISINDAKİLERE SİTEM”

Macit; “Bizler aday olduğumuzdan sonra bizlere destek olan esnaflara baskı yapılıyor. Selam verdiğimiz üyelerimizin yanına gidiliyor. Bizlerin yanında olduğu için esnaflarımıza sitem ediliyor. Bizleri sosyal medyada beğenenlere bile açıp soruyorlar niye beğendin diye söylüyorlar. Esnafımıza baskı yapmayın, esnafımız kimi seçecekse seçsin. Korkunun ecele faydası yok. Esnaflarımız kimi o koltuğa layık görürse biz ona saygı duyarız” dedi.