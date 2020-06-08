‘Şimdiye kadar esnaflarımızda korona virüs tespit edilmedi’

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, basın açıklaması yaptı.

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, şimdiye Elazığ’da meslektaşlarında korona virüs tespit edilmediğini ifade ederek vatandaşların gönül rahatlığıyla kuaförlerde ve güzellik salonlarında kişisel bakımlarını yapabileceğini söyledi.

Başkan Türkoğlu, Türkiye’de en çok Elazığ esnafının mağdur olduğu söyleyerek “İlimizde 24 Ocak’ta meydana gelen depremle mağdur olan esnafımız korona virüsle mağduriyeti artarak devam etti”.

Başkan Nizamettin Türkoğlu; “ Ülkemizde korona virüsten dolayı esnaflarımız bayağı sıkıntıya girmiştir. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Ülkemizde esnaflarımız yaralı ama Elazığ esnafımız daha çok yaralıdır. İlimizde deprem oldu ardından virüs çıktı. Bu durum esnafımızı çok kötü şekilde etkiledi. İlimizdeki depremden esnaflarımız 10-15 gün işletmelerini açamadı. Daha sonra esnafımız korana virüs dolayısıyla işletmeleri 50 gün kapalı kalmıştır. Bu süreçte 10-15 esnafımız destek almıştır ama diğer esnaflarımız destek alamamıştır. Şunu ifade etmek istiyorum ilimizde odamıza kayıtlı esnafımızda şimdiye kadar korona virüs tespit edilmemiştir. Bütün vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla isteği kuaföre gidebilir. Tüm tedbirleri almış bulunmaktayız.

İlimizde şimdiye kadar hiçbir esnafımızda korona virüs tespit edilmemiştir. Gördüğümüzde hemen bizlerde hemen müdahil oluruz. Büyük mağazalar yoğun bir şekilde kalabalık oralarda korana virüs yok, çarşı kalabalık oralarda virüs yok. Sadece esnaflarımız korona virüs dolayısıyla gündem oldu. Virüs çıkalı beli kuaförleri dillerine aldılar. Yazık günah esnaflarımız ev geçindiriyor. Esnaflarımızın geçim kaynağı da meslekleridir. Kuaförlere gitmeyin korona virüs var söylüyorlar. İspat etsinler bir esnafımızda korona virüs olduğunu”.

“ESNAFLAR EŞİT ŞEKİLDE DENETLENSİN”

Çoğu esnaflara sabah çalışmanın serbest olduğunu ama kuaförlerin ise sabah 9 açılmasına izin verilmesinin mağduriyet yaşattığını ifade eden Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu; “Bu durumun çözümün konusunda yetkililerden destek bekliyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz tüm esnaflarımızı eşit şekilde denetlesin. Bizim esnaflarımızın sabah saatlerinde açık olması gerek saate bağlı olmaması lazım. Çünkü işe gidecek vatandaşlarımız sabah bakımlarını yapmak için işletmelerimize gelemiyor. Çünkü sabah 9’da açıyoruz. Zaten o saate kadar tüm kurumlarımız ve işletmelerimiz açık olmuş oluyor. En azından sabah saatlerinde esnaflarımız isteği saatte işletmelerini açabilsin. Akşamda 9’da işletmelerimizi kapatırız. Ben devlet yetkilerden isteğimiz bu konuda bizlere destek olsun. Bir kez daha söylemek istiyorum vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla işletmelerimize gidebilir” dedi.