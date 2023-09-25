Silahla yaralama olayının failleri yakalandı

Malatya’da üç gün önce iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da üç gün önce iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.Malatya’nın Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi’nde 22 Eylül Cuma akşam saatlerinde yaşanan olayda, İsmet Paşa Caddesi üzerinde ilerleyen S.G. ile R.S’ye üç kişilik grup tarafından tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden şahıslar yaralanırken, zanlılar bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 7 adet boş kovan bulurken, park halindeki bir araca da kurşun isabet ettiğini belirledi.Olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan ekipler zanlıları suç aletleri ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.