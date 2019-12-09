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Asayiş
Giriş Tarihi : 09-12-2019 14:45

Silahla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı  

Elazığ'da tartıştığı bir şahsı silahla vurarak yaralayan şüpheli polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Silahla yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı  

Olay, dün merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir restaurantta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Ö.A. tartıştığı bir şahsı silahla vurarak yaralayıp kaçtı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Polisin çalışmasında şüpheli Ö.A. olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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