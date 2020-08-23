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  • Silahla yaralama ile ilgili şüpheliler adliyeye sevk edildi   
Asayiş
Giriş Tarihi : 23-08-2020 16:49   Güncelleme : 23-08-2020 16:49

Silahla yaralama ile ilgili şüpheliler adliyeye sevk edildi   

 Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan ve yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Silahla yaralama ile ilgili şüpheliler adliyeye sevk edildi   

Olay, dün merkeze bağlı Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada iki grup silahla birbirlerine ateş etti. Olayda 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kimlikleri tespit edilen O.G. C.G. ve M.G.,  kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.  İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler,  bugün adliyeye sevk edildi.

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