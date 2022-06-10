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Giriş Tarihi : 10-06-2022 09:48

Silahla ağabeyini vurdu  

Elazığ’da bir şahıs, aralarında husumet bulunan ağabeyini av tüfeği ile 2 el ateş ederek vurdu.

Silahla ağabeyini vurdu  

Olay, merkeze bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce husumet bulunan kardeşler arasında kavga çıktı. Kavga esnasında Ö.T. (31), ağabeyi G.T.’yi (33) av tüfeği ile iki el ateş ederek göğüs ve yüz bölgesinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri  sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ö.T. ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan av tüfeğine ise el konuldu. Konuyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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