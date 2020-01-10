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Giriş Tarihi : 10-01-2020 23:11

Sikkeler bin 500 yıllık çıktı  

Elazığ'da müşteri kılığına giren jandarma ekiplerinin ele geçirdiği, 460 adet  gümüş sikkenin tarihinin bin 500 yıllık olduğu belirlendi.  

Sikkeler bin 500 yıllık çıktı  

Edinilen bilgiye göre, dün  İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada belirlenen R.Ç. ve S.Ç.'nin elinde bulunan gümüş sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine alıcı kılığına giren ekipler şahıslarla  irtibata geçti. Buluşma ayarlayan ekipler, 460 adet Roma Dönemi'ne ait gümüş sikkeleri satmak isteyen 2 şahsı, suçüstü yakaladı.

Suçüstü yakalanan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Öteyandan Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ele geçirilen sikkelerin Roma dönemine ait bin ile bin 500 yıllık geçmişe sahip olduğu belirlendi. Sikkeler, müzeye teslim edildi.

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