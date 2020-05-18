Şiir severlere müjde! Artık raflarda

“Bitti Bitecek Derken” adlı şiir kitabı okuyucusunu bekliyor.

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda yazar Prof. Dr. Metin Kaplan’ın, yeni şiir kitabı çıktı.

“Bitti Bitecek Derken” adlı şiir kitabı okuyucusunu bekliyor.

Kaplan kitabının tanımında; Sırtında toz bulutları,

Bir ömür rüzgar

Akıp durur

Göz bebeğine

İhtiyarların gözleri hep tozlu olur.

Uzak çok uzak bir ülkede bile

Bir masal gibi mevsim

Uzar, uzar… Sözlerine yer verdi.

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi aynı zamanda yazar Prof. Dr. Metin Kaplan kimdir?

1974 yılında Malatya’da doğan Kaplan, Malatya yüzüncü yıl ilkokulu, Atatürk ortaokulu ve Malatya lisesini bitirdi. 1997’de İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık eğitiminin 2004 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana bilim Dalında tamamladı. 2011 yılında doçent, 2016 yılında profesör oldu. Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Şiirleri, yolcu ve yedi iklim dergilerinde yayınlandı.