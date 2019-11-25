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Giriş Tarihi : 25-11-2019 16:13

Sıçrayan kıvılcım yaşlı adamın evini yaktı

Elazığ'da bir köyde yaşlı bir adamın yalnız yaşadığı ev, ocaktan ateşin sıçraması sonucu yandı.  

Sıçrayan kıvılcım yaşlı adamın evini yaktı

Olay, Keban ilçesine bağlı Nimri Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. O. yalnız yaşadığı evde yemek yaptığı sırada ocaktan ateş  sıçradı. Sıçrayan ateş eşyaları tutuşturması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine ilçeden giden 2 kuruma ait itfaiye ekibi yangını söndürdü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında, evdeki eşyalar kullanılamayacak duruma geldi.

ETİKETLER: elazığ yangın elazığ ev yangını
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