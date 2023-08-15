Sıcaktan etkilenen kaplumbağaya su içirdi

Elazığ’da bir vatandaş, aşırı sıcak nedeniyle bitkin düşen kaplumbağaya pet şişe ile su içirdi.

Elazığ’da bir vatandaş, aşırı sıcak nedeniyle bitkin düşen kaplumbağaya pet şişe ile su içirdi.Elazığ’da aracı ile seyir halinde olan bir vatandaş yolun ortasında bir kaplumbağa gördü. Sıcaklardan bitkin düşen kaplumbağayı gören vatandaş,aracını durdurarak yanında bulunan pet şişe ile kaplumbağaya su içirdi.Su içtikten sonra kendine gelen kaplumbağa daha sonra gözden kayboldu.