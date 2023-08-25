Sıcaktan bunalan yavru bozkır kelerine su verdi

Tunceli’de bir köy muhtarı, sıcak hava nedeniyle susuz kalan yavru bozkır kelerine su verdi. Güngören, kelerin su içmek için beklediği anları da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Tunceli’de bir köy muhtarı, sıcak hava nedeniyle susuz kalan yavru bozkır kelerine su verdi. Güngören, kelerin su içmek için beklediği anları da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde ’asgari endişe’ altındaki türler arasında yer alan bozkır keleri, Tunceli merkeze bağlı Başakçı köyünde muhtar Erdem Güngören tarafından bir süre önce fotoğraflanmıştı. Güngören bu kez de aynı kelerin yavrusunu görüntülemeyi başardı. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle susuz kalan yavru için kapağa su koyan Güngören, suyun başında bekleyen yavruyu da görüntüledi.Yavrunun çekingen davranmasından ötürü bölgeden uzaklaştığını dile getiren Güngören, “Bir süre uzaklaştıktan sonra yavru kelerin kapaktan suyu içtiğini gördüm. Suyunu rahat bir şekilde içsin diye bölgeden uzaklaştım” dedi.Tunceli’de bozkır kelerinin bu yıla kadar literatürde kaydı bulunmuyordu.