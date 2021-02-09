Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi beklendiğinden tarım ile uğraşan vatandaşlarımız meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır"denildi.
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Giriş Tarihi : 09-02-2021 14:22 Güncelleme : 09-02-2021 14:22
Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde devam edecek
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli'de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının süreceğini bildirildi.