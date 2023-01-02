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  • Sıcaklık -6’ya düştü, sürücüler araçlarını branda ile örttü
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-01-2023 09:11

Sıcaklık -6’ya düştü, sürücüler araçlarını branda ile örttü

Elazığ'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcaklık -6’ya düştü, sürücüler araçlarını branda ile örttü

Elazığ'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle araçların camları buz tuttu, sahipleri ise  korumak için üzerlerine  branda ile  örttü.   
Kentte hava sıcaklığı -6  dereceye kadar düştü. Don ve buzlanma nedeniyle araç sahipleri arabalarının motor kısmı, cam ve kapılarının donmaması için ilginç yöntemler denedi.  Çatalçeşme Mahallesi'nde bazı vatandaşlar araçlarının üzerini branda ile  örterek araçlarını  soğuktan korumaya çalıştı.

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