Sıcaklar artacak!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için sıcak hava dalgası uyarısı yaptı.

Elazığ Veri ve Tahmin Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinden seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor” denildi.

Sıcak hava dalgasının haftanın ikinci yarısında itibaren bölge genelinde etkisini kaybedeceği aktarılan açıklamada, “Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, gün içerisinde en yüksek hava sıcaklılarının Elazığ'da 39, Bingöl'de 38, Adıyaman, Malatya'da ve Tunceli'de 40'ar derece olmasının beklendiği bildirildi.