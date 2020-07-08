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Sıcak hava yerini serinliğe bıraktı

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Sıcak hava yerini serinliğe bıraktı

Elazığ'da 36 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağışla birlikte yerini serinliğe bıraktı.