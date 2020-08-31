Sıcak hava uyarısı sürüyor  

Hafta sonunda itibaren etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklığının normal sıcaklıkların 3 ile 6 derece üzerinde olacağı belirtilirken, yaşı ve rahatsızlıkları bulunanlar ile çocukların özellikle saat: 11.00 ile 16.00 arasında dikkat etmesi istendi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir"denildi.