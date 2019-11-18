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Giriş Tarihi : 18-11-2019 14:49

SGK'nın eski binası belediyeye devredildi  

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, meydan projesi kapsamında talepte bulundukları SGK'nın eski il müdürlüğü binasının belediyeye devredildiğini söyledi.  

SGK'nın eski binası belediyeye devredildi  

Kent merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yanında yer alan  SGK İl Müdürlüğü'ne ait eski bina Elazığ Belediyesi tarafından meydan projesi kapsamında talep edildi.Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın girişimi, milletvekilleri ve bakanlık yöneticilerinin desteğiyle eski bina belediyeye devredildi.

Seçim öncesi vaatleri arasında yer alan "Yeraltı Otopark Yapımı ve Kent Meydanı Oluşturulması" başlığıyla duyurduğu projede önemli bir adım atıldığını belirten Başkan Şahin Şerifoğulları, "Şehrin merkezinde olan ve yakın zamanda yeni yerine taşınan SGK İl Müdürlüğünün eski binası, bakanlıklarla yaptığımız görüşmeler neticesinde arsa takası karşılığında belediyemize devredildi. Bu binayı yıkarak burada güzel bir meydan yapacağız. Mevcut meydan ve Kapalıçarşı ile bütünlük arz edecek şekilde çevre düzenlemesi, içerisinde yeraltı otoparkı da yapacağımız yeni alan, şehrin yeni cazibe merkezi olacak. Tabi bilindiği gibi şehrin tam merkezi olan tarihi hükümet konağı ve PTT binalarının bulunduğu meydandan başlayarak, Kapalı Çarşı, Saray Camii ve çevresindeki sokakları yayalaştırmak, bir bütün içerisinde yepyeni bir çehreye büründürmek amacıyla çalışmalarımıza start vermiş bulunmaktayız"dedi.

Tescilli PTT binası restorasyonu, tarihi hükümet konağının kent müzesine dönüştürülmesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nın yeniden düzenlenmesi yapacaklarını aktaran Şerifoğulları,"Kapalı Çarşı restorasyonu ve cephe iyileştirmesi, Saray Camii,  Belediye Çarşısı meydan düzenlemesi ve proje sınırlarında kalan sokaklarda sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme başlıklarıyla yapacağımız çalışmalar neticesinde şehir merkezine nefes aldıracağız ve buraları çok güzel bir görünüme kavuşturacağız. İşte bu çalışmalarımızın en önemli ayağı olan SGK Binasının belediyemize devri, yaptığımız görüşmeler neticesinde tamamlandı. Ben buradan binanın devredilmesi konusunda bizlere destek veren ilgili bakanlık yöneticilerimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum"ifadelerini kullandı.

ETİKETLER: sgk elazığ sgk binası
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