Sezonun ilk maçına yoğun ilgi   

ES Elazığspor’un, 1954 Kelkit Belediyespor’u konuk ettiği TFF 3. Lig 1. Grup ilk hafta maçı tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta sezonun ilk hafta maçında Entegre Solar Elazığspor, evinde 1954 Kelkit Belediyespor’la karşılaştı. Golsüz beraberlikle sona eren maçta 2 bin 76 ev sahibi, 10 da deplasman tribün bileti satıldı ve toplamda Doğukent Stadı’nda 2 bin 86 bilet satışı gerçekleştirildi. Tribünlerin tamamen dolduğu maçta yönetim kurulunun aldığı karar gereği tanesi 100 TL’den toplamda 60 adette protokol tribün bileti satıldı. Müsabakada 124 resmi, 37 de özel olmak üzere toplam 161 güvenlik görevlisi görev aldı.