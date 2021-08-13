Sezona sıkı hazırlanıyorlar  

Elazığ Karakoçan FK, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Erzurum Palandöken’de günde çift antrenmanla devam ediyor.

Yeni sezonda TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Elazığ Karakoçan FK’da, 2. etap kamp çalışmaları Erzurum Palandöken’de sürüyor. Teknik Sorumlu Ender Çınar yönetiminde günde çift antrenmanla yeni sezona hazırlanan ve birçok noktaya transferler yapan Elazığ ekibinde, yeni sezon hedefi ilk 5 üzerine kuruldu.

Çalışmalarını sıkı şekilde sürdürdüklerini kaydeden Ender Çınar, "Yönetim kurulumuza öncelikle böylesi güzel bir merkezde kamp yapma fırsatı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Futbolcu arkadaşlarımız gerçekten özveriyle çalışıyor. Çok kısa bir süre birlikte çalışmamıza rağmen şunu söyleyebilirim; gençler ve tecrübeliler iyi kaynaştı. Kolej havası oluşturdu. Birlik ve beraberlik en üst seviyede. Erken pes etmeyen, çabuk hücuma çıkan bir takım oluşturma düşüncemiz var. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Grubun zorluğunu da biliyoruz. Başkanımızın da dediği gibi bizim hedefimiz play-off. Rakiplerimiz güçlü olabilir ama biz de iyi bir takımız" dedi.

Takımın yeni gol silahı İlhan Aslanoğlu ise, "Yeni bir takımız ve çok iyi çalışıyoruz. Umarım play-off oynayabiliriz. Arkadaşlarımıza, teknik heyetimize, şehrimize ve yönetimimize güveniyoruz. İnşallah Elazığ’ı ligde en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.