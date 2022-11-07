Elazığ il Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kaçırılacağı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce yapılan takip ve çalışmalarda M.P. ve Ü.Y.'nin bulundukları araç tespit edilerek Elazığ-Diyarbakır karayolunda durdurulup arama yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan arama sonucunda şüphelilerin çantalarında cips paketleri içerisinde 1 kilo toz esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerince şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-11-2022 13:23
Şeytanın aklına gelmezdi
Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda cips paketine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.
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