Seyir halindeyken yandı

Elazığ’da, hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Elazığ-Bingöl karayolu Zenteriç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.S. idaresindeki 23 FE 188 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçtan inen sürücü, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.