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Giriş Tarihi : 26-05-2021 14:06   Güncelleme : 26-05-2021 14:06

Seyir halindeyken alev aldı

Elazığ’da seyir halindeyken motor kısmından alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.  

Seyir halindeyken alev aldı

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi  Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.G. idaresindeki 06 LCN 16  plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmı bir anda alev aldı. Sürücü, aracı durdurarak otomobilden çıktı.  Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını  büyümeden söndürdü. Yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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