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Giriş Tarihi : 12-01-2020 22:40

Seyir halindeyken alev aldı

Elazığ’da seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev aldı

Yangın, akşam saatlerine Atatürk ile Cahit Dalokay bulvarlarının kesiştiği istasyon kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre,  23 BC 459 plakalı otomobil seyir  halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Araçtan çıkan  dumanları fark eden sürücü, kavşakta otomobili durdurup yangın tüpü ile müdahale etti. Bu sırada haber verilen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.Motor kısmındaki elektrik aksamından dolayı yangın çıktığı belirtilen ve ekiplerin çalışması ile söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER: elazığ araç yangını
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