Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü 

Elazığ’da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Kısa sürede alev topuna dönen ve sürücüsünün kendisini dışarı atarak kurtardığı araçta, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Diyarbakır yolu Kinederiç rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AEA 412 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte sürücü aracı yol kenarına çekerek bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.