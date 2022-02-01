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  • Seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü  
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Giriş Tarihi : 01-02-2022 22:15   Güncelleme : 01-02-2022 22:15

Seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü  

Ön camı patlayan minibüste şoför ve bazı yolcular kısa süreli panik yaşadı.  

Seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü  
Haberin Videosu : Seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü

Elazığ’da hava sıcaklıklarının artması ile çatıdan kopan buz kütlesi, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla, Elazığ’da ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken buz kütleleri tehlike oluşturuyor. Yeni Mahalle Kalkan Sokak üzerinde seyir halindeki bir minibüsün üzerine çatıdan buz kütlesi düştü. Ön camı patlayan minibüsün şoförü ile bazı yolcular kısa süreli panik yaşadı. 

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