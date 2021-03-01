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Giriş Tarihi : 01-03-2021 23:50   Güncelleme : 01-03-2021 23:50

Seyir halindeki minibüs yandı 

Elazığ’da seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs, itfaiye tarafından söndürüldü.  

Seyir halindeki minibüs yandı 

Olay, Kovancılar ilçesi Heybet Mahallesi Elazığ Caddesi ‘nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yekta Y. idaresindeki 23 EP 722 plakalı minibüsün, seyir halindeyken motor kısmı bir anda alev aldı. Aracın yandığını fark eden sürücü, minibüsü kenara çekip  itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı söndürdü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi

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